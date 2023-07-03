The Daily Telegraph: власти Оркнейских островов допустили выход из состава Великобритании

Оркнейские острова могут выйти из состава Великобритании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Оркнейских островов допускают возможность выхода из состава Великобритании. Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана.

Оркнейские острова относятся к Шотландии. Сообщается, что местные власти предполагают рассмотреть не только возможность выхода из состава Соединенного Королевства, но и возможность воссоединения архипелага с Норвегией. Вопрос будет обсуждаться 4 июля, уточняет издание.

«Финансирование, которое мы получаем от шотландского правительства, значительно меньше на душу населения по сравнению с Шетландскими островами или Внешними Гебридскими островами», - объяснил ситуацию Стокан.

Напомним, в 2014 году в Шотландии провели референдум о выходе из состава Великобритании. Более половины жителей высказались против. Все о референдуме в Шотландии здесь на KP.RU.

Тем временем США готовы разделиться на страну республиканцев и государство демократов.

Также сообщалось, что из-за массовых беспорядков Франция оказалась на пороге гражданской войны.