Это несомненный провал политики мультикультурализма во Франции Фото: REUTERS

Во Франции уже пятую ночь не утихают массовые беспорядки, в которых участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужила смерть в пригороде Парижа Нантере 17-летнего Нахеля Мерзука. Выходец из Алжира работал автокурьером и был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Однако объясняться не пожелал и попытался уехать, но полицейский, державший его на мушке, успел выстрелить, сразив подростка наповал.

Беспорядки во Франции 2 июля 2023: последние новости, есть ли пострадавшие

Весть мгновенно облетела мигрантские общины, и начался беспощадный французский бунт. Но отнюдь не бессмысленный. Про трагедию в Нантере высыпавшие на улицы толпы довольно быстро забыли, и протесты переросли в погромы и откровенный грабеж. За прошедшие несколько суток молодчики раскурочили более 200 продуктовых магазинов и торговых центров, вынося из них все, что попадалось под руку. Нападению подверглись около 250 банковских отделений, из которых тащили банкоматы. То, что не удалось прикарманить, предавалось огню: сообщается о 577 сожженных автомобилях и 74 поджогах зданий. Полиция, усиленная бронетехникой, пыталась остановить вакханалию. Однако протестующие забрасывали правоохранителей камнями и петардами, 45 полицейских пострадали. Мэр города Л'Ай-ле-Роз рассказал, что его дом таранили на автомобиле, а затем пытались поджечь. Его жена и ребенок получили ранения.

Полыхающая страна оказалась на пороге гражданской войны Фото: REUTERS

Что известно о задержанных

Только в ночь на субботу было задержано 719 человек, всего же за время беспорядков арестам подверглись более 3 тысяч «бунтовщиков». Но взять ситуацию под контроль пока не удается. Президент Франции Эммануэль Макрон был даже вынужден отменить свой визит в Германию. Его рейтинг стремительно катится вниз, потому что, когда все только начиналось, он вместо принятия решительных мер отправился с супругой на концерт Элтона Джона, а потом и вовсе насмешил сограждан заявлением о том, что причина разгула - в... видеоиграх, которые, мол, и сподвигли молодежь на насилие.

Между тем глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти пригрозил родителям тех погромщиков, которым не исполнилось 15 лет, штрафами до 30 тысяч евро или 2-летним тюремным заключением за деяния их детишек.

Бунт мигрантов ужаснул Францию Фото: REUTERS

Коренные французы, еще недавно тысячами выходившие на улицы, выступая против пенсионной реформы, похоже, не разделяют гнева подростков-мигрантов. Судя по комментариям в СМИ, часть жителей страны напугана, часть рассержена, спрашивая: кто будет отвечать за нанесенный ущерб. О симпатиях рядового француза позволяет судить такой факт: почти 500 тысяч евро пожертвований собрано в пользу семьи полицейского, совершившего роковой выстрел, а пожертвования для матери убитого составляют лишь 76 тысяч евро.

Политики требуют от Макрона, который не принимает жестких мер по подавлению протестов, решительности и винят в происходящем миграционную политику Франции. Бывший кандидат в президенты Эрик Земмур считает, что страна находится на пороге этнической гражданской войны. «Все французы видят, к чему привела сумасшедшая иммиграция за последние 40 лет», - заявил он.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире радио «КП» так определил происходящее в Пятой республике:

Во Франции уже пятую ночь не утихают массовые беспорядки Фото: REUTERS

- Это несомненный провал политики мультикультурализма во Франции, где и правые, и левые надеялись, что граждане страны, независимо от цвета кожи и происхождения, будут разделять французские ценности. Но это в теории, на практике же мигрантские сообщества живут своей жизнью, у них свои законы.

Фото: REUTERS

А В ЭТО ВРЕМЯ

В воскресенье беспорядки перекинулись и на швейцарскую Лозанну. По сообщениям местной полиции, в них приняли участие более 100 человек, которые закидывали полицию камнями и «коктейлями Молотова». Только двое из семи задержанных швейцарцы, и лишь один - совершеннолетний. Среди арестованных - три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также юноши грузинского и сербского происхождения.

Как уже сообщал KP.RU, ранее волнения прокатились и в Бельгии.