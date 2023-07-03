Посла США в России Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

Посол США в Москве Линн Трейси была замечена подающей знаки Кремлю. Фото: REUTERS

Посла США в России Линн Трейси сфотографировали, когда она подавала знаки Кремлю. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что фото были сделаны случайно жителем Москвы. Автор фото рассказал, что заметил Линн Трейси на балконе резиденции британского посла с листком бумаги в руках и сфотографировал ее.

«На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая переодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», - рассказал собеседник агентству, объяснив, что активно интересуется политикой и поэтому знает, как выглядит посол США в России.

Напомним, новый посол США в Москве Линн Трейси приступила к своим обязанностям в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями по поводу событий в России 24 июня, заявив о непричастности американцев к попытке военного мятежа. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что Трейси передавала России не секретные сигналы.