Карчаа: Запад намерен использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт Фото: REUTERS

Страны Запада, поддерживающие киевский режим, могут использовать инцидент на Запорожской АЭС для прямого вступления в конфликт с Россией. Такое заявление сделал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

— Контрнаступление ВСУ захлебнулось. Западные хозяева Украины понимают, что правящий там режим уже не вытягивает ситуацию. Для них поражение Киева в этом конфликте - это их поражение, — подчеркнул Карчаа.

Он также добавил, что западные партнеры Украины не хотят осознавать, что Запорожская АЭС — собственность России. Карчаа считает, что при помощи лжи мировое сообщество хочет выставить Москву виноватой в ЧП на атомной станции, даже учитывая, что оно еще не произошло.

Помимо этого Карчаа отметил возросшую активность ВСУ в районе ЗАЭС. В последнии полтора месяцев численность украинских бойцов там заметно увеличилась.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Запад не допустить диверсий Киева на Запорожской АЭС. Он добавил, что любой инцидент там обернется трагедией для всего мира.