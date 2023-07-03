Спикер парламента Турции назвал несбыточной мечтой для Швеции членство в НАТО Фото: Shutterstock

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал членство Швеции в Североатлантическом альянсе несбыточной мечтой Стокгольма, который не намерен выполнять требования Анкары.

Куртулмуш напомнил о тройном соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией.

«Турция - страна, которая отвечает за слова ... но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО - просто несбыточная мечта», — заявил спикер парламента Турции в интервью газете Milliyet.

Председатель парламента Турции также сообщил, что Анкара сейчас оказывается «сильное давление» из-за стремления вступить в альянс Швеции, «которая поддерживает и укрывает террористические организации».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, заявил, что Анкара не допустит Швецию в Североатлантический альянс, пока в стране не борются с исламофобией.