Эрдоган назвал сожжение Корана в Швеции подлостью врагов ислама Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя провокационную акцию сожжения Корана, организованную в Швеции, назвал это подлостью врагов ислама и всего человечества, а также напомнил, что Анкара не допустит Швецию в НАТО, пока в стране не борются с исламофобией.

«Враги ислама и человечества пытаются бросить тень на мусульман. Нападение на нашу священную книгу, Коран, в первый день Курбан-байрама — один из примеров этих стараний», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что все потуги врагов мусульманского мира тщетны, и они не смогут реализовать свои амбиции. А исламские страны, в свою очередь, не поддадутся на политику провокаций и угроз.

Напомним, 28 июня 2023 года в столице Швеции, Стокгольме, организовали согласованную с властями акцию, в ходе которой провокатор публично вырвал страницы из Корана, а затем поджёг и их, и переплёт.

Ранее KP.RU сообщил, что Турция является последним рубежом для Швеции на пути вступления в НАТО, и Эрдоган прямо заявлял Стокгольму, что не пустит страну в альянс, пока в ней не выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и исламофобией.