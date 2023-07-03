ВЦИОМ: половина россиян относится нейтрально к возвращению иностранных брендов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше половины россиян относятся к возвращению иностранных брендов в Россию под другими названиями нейтрально. Такое мнение выразили 54 процента опрошенных. Эти данные предоставили РИА Новости со ссылкой на специальный опрос ВЦИОМ.

При этом рады возвращению зарубежных брендов 21 процент респондентов. Чаще всего такой позиции придерживаются жители Москвы и Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Там Положительное мнение о возвращении брендов под другими названиями там встречается у 26 процентов опрошенных.

Отрицательно же к подобному относятся 18 процентов россиян. Чаще всего это жители городов с населением до полумиллиона человек и гораздо реже подобное мнение встречается в столице России и Питере.

Ранее KP.RU рассказывал, что бренд спортивной одежды Adidas планирует вернуться в Россию уже до конца 2023 года. Официально в компании не комментируют подобную инициативу, однако есть данные, подтверждающие начало переговоров ливанской компании Daher Group о покупке российских активов бренда.