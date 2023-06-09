Adidas возвращается в Россию: магазины могут открыться до конца 2023 года

В Adidas не стали комментировать сообщения о возможном возвращении на российский рынок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ливанская компания Daher Group расширяет свое присутствие на российском рынке. Они уже купили российскую часть бизнеса группы Inditex (ей принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti и другие). А теперь хотят получить кусок и от рынка спортивной одежды и обуви. По данным источника РИА Новости, ливанский ритейлер договорился о покупке у немецких собственников российского подразделения Adidas. Однако в самой компании пока не комментируют сообщения о возможном возвращении на рынок РФ.

Торговые точки могут открыть уже с 1 ноября этого года. Набор сотрудников начнут с осени. Всего в стране сейчас 120 магазинов немецкой марки. Все они закрыты с весны прошлого года. Подробности сделки пока не разглашаются. Но есть большая вероятность, что продукция Adidas будет продаваться под другим брендом.

По крайней мере, именно так сейчас происходит с продукцией от Inditex. Вещи, которые продаются в магазинах, где раньше была Zara, Bershka или Pull&Bear, чем-то напоминают эти бренды, но это другие линейки с другими брендами. Судя по первым отзывам покупателей, снижения качества никто не заметил. Тем более что в массовом сегменте сила бренда не так велика, как при продаже вещей сегмента «люкс». А производятся вещи в одних и тех же странах, что и раньше. Это Турция, Китай, Бангладеш, Пакистан…

Примечательно, что если официальные офлайн-магазины продукцию того же Adidas не продают, то в онлайне ее очень легко найти. В большинстве крупных маркетплейсов (в частности, на Ozon и Lamoda) одежда и обувь с тремя полосками как продавалась, так и продается. В ассортименте больше тысячи наименований.

К слову, российский рынок одежды и обуви постепенно насыщается. Вместо международных брендов к нам приходят как отечественные производители, так и иностранцы. Все они с удовольствием занимает освободившуюся нишу.

- Уход иностранных компаний - это отличная возможность нашим производителям и продавцам занять их место. Мы наблюдаем, как эта тенденция набирает обороты. И это, конечно, не может не радовать, - говорил недавно Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга.

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