Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в ДНР Фото: REUTERS

Военнослужащие Южной группировки войск пресекли попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив две группы украинской армии общей численностью до семидесяти человек. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения 200-ой бригады.

Как сообщается, выдвижение украинских войск было вскрыто ночью при помощи расчетного беспилотного летательного аппарата (БПЛА)

«Противник выдвигается для того, чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение. Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов», - приводит РИА Новости заявление артиллериста.

Той же ночью, но через пару часов, вскрыли вторую группу украинских войск, численностью до 20 человек.

Напомним, днем ранее, 2 июля, появилось сообщение о том, что под Соледаром танкисты Южной группировки войск двое суток уничтожают украинские бронегруппы, которые периодически пытаются прорвать в оборону российской армии.