Российские танкисты двое суток под Соледаром уничтожают украинские бронегруппы. Фото: Александр КОЦ

Танкисты Южной группировки войск под Соледаром двое суток уничтожают украинские бронегруппы, которые периодически пытаются вклиниться в оборону российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира разведывательной роты ЮВО.

«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка», - сказал собеседник агентству.

Тем временем советник министра обороны Украины Сак заявил, что Киев нуждается в средствах борьбы с «Ланцетами» - российскими беспилотниками, которые способны уничтожать сложную и дорогостоящую технику противника.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США. Также с помощью боеприпасов «Ланцет» оказались уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.

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