Пришедшие на смену Zara и Bershka бренды смогут открыть магазины в России только в 2024 году Фото: Оксана ЗУЙКО

Пришедшие на смену Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius бренды Maag, Ecru, Dub и Vilet смогут отрыть свои магазины только в следующем году. Об этом «Известия» рассказали брокеры торговой недвижимости.

«Новые магазины одежды под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet смогут появиться в России только к 2024 году … С конца апреля „Новая мода“, под управлением которой находятся бренды, не открыла ни одного магазина в стране», - заявили брокеры, отметив, что сейчас развитие новых имен стоит на паузе.

Как сообщают брокеры, компания смогла запустить свыше 200 площадок, которые перешли к ней от группы Inditex. Теперь компании необходимо будет конкурировать с крупнейшими российскими сетями, наращивающими свои позиции еще с прошлого года.

Отмечается также, что сейчас ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, что чревато низкими оборотами.

Ранее сообщалось, что пришедшие на смену Zara магазины Maag должны открыться в России до 1 июня этого года.