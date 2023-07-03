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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:30

Видео задержания готовившего покушение на главу Крыма россиянина опубликовала ФСБ

Задержанный дал признательные показания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео задержания готовившего покушение на главу Крыма россиянина опубликовала ФСБ

Видео задержания готовившего покушение на главу Крыма россиянина опубликовала ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание Федеральной службой безопасности (ФСБ) завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, попало на видео.

На опубликованных ФСБ кадрах можно увидеть, как мужчина в спортивном костюме идет по улице, а из автомобиля выбегают работники спецслужб в камуфляже, задерживая его. Кроме того, можно увидеть взрывное устройство, которое задержанный собирался забрать из тайника.

«Я был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем. После этого я принял позывной Каратист … Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа», - рассказал задержанный в ходе допроса.

Как сообщали ранее в ФСБ, завербованный украинскими спецслужбами российский гражданин прошел на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности. На территорию Крыма прибыл в июне 2023 года. По факту возбуждено уголовное дело.