Видео задержания готовившего покушение на главу Крыма россиянина опубликовала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание Федеральной службой безопасности (ФСБ) завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, попало на видео.

На опубликованных ФСБ кадрах можно увидеть, как мужчина в спортивном костюме идет по улице, а из автомобиля выбегают работники спецслужб в камуфляже, задерживая его. Кроме того, можно увидеть взрывное устройство, которое задержанный собирался забрать из тайника.

«Я был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем. После этого я принял позывной Каратист … Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа», - рассказал задержанный в ходе допроса.

Как сообщали ранее в ФСБ, завербованный украинскими спецслужбами российский гражданин прошел на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности. На территорию Крыма прибыл в июне 2023 года. По факту возбуждено уголовное дело.