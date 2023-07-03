Глава Крыма Аксенов вышел на связь после попытки покушения в основной можно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предотвративших организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на него.

«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что российские спецслужбы «работают четко и эффективно», а также выразил уверенность в том, что заказчики покушения будут найдены и наказаны. Кроме того, он заявил, что полностью устранить угрозу терактов со стороны Киева возможно, только выполнив цели спецоперации.

Напомним, сегодня, 3 июля, ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который собирался взорвать автомобиль Аксенова. Отмечалось, что российский гражданин прошел на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности.