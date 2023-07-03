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НовостиОбщество3 июля 2023 7:55

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 13 км

Водителей призывают при планировании поездок учитывать сложившеюся дорожную ситуацию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 13 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 13 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом, которая образовалась со стороны Краснодарского края, в понедельник, 3 июля, выросла до 13 километров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сообщается, что на данный момент ожидающим очереди водителям и пассажирам помогают волонтеры, а также сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения, которые раздают воду. За сутки выдали около пять тонн баклажек.

«На подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС», - сказано в заявлении ведомства.

Водителей призывают при планировании поездок в Крым учитывать сложившеюся дорожную ситуацию, закладывая время на прохождения необходимых проверок.

Напомним, днем ранее, 2 июля, министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, в том числе увеличили штат сотрудников.