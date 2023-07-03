Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 13 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом, которая образовалась со стороны Краснодарского края, в понедельник, 3 июля, выросла до 13 километров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сообщается, что на данный момент ожидающим очереди водителям и пассажирам помогают волонтеры, а также сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения, которые раздают воду. За сутки выдали около пять тонн баклажек.

«На подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС», - сказано в заявлении ведомства.

Водителей призывают при планировании поездок в Крым учитывать сложившеюся дорожную ситуацию, закладывая время на прохождения необходимых проверок.

Напомним, днем ранее, 2 июля, министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, в том числе увеличили штат сотрудников.