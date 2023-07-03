Губернатор Гладков: ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали шесть регионов Белгородской области за сутки второго июля. Об этом сообщил глава губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Также село обстреляли из гранатомета – зафиксировано 20 выстрелов, — говорится в сообщении.

Также в селе Красный Хутор украинские войска сбросили два взрывных устройства при помощи беспилотников. Пострадавших в результате обстрелов нет.

В Борисовском районе неподалеку от хутора Лозовая Рудка при помощи БПЛА сбросили пять взрывных устройств и еще два на окраине села Цаповка. В Волоконовском районе по окрестностям хутора Старый украинские войска выпустили 48 минометных снарядов.

В Грайворонском городском округе под обстрел противника попал поселок Горьковский, где было зафиксировано четыре прилета. В Краснояружском районе на окраине села Староселье зафиксировали атаку дрона-комикадзе.

Шебекинский городской округ также подвергся атакам ВСУ. По поселку Первомайский выпущено 17 снарядов из миномета, также хуторы Марьино и Мухин подверглись атакам. Пострадавших нет ни в одном из населенных пунктов.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском округе. В результате инцидента никто не пострадал.

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