Режим ЧС введен в Якутии из-за природных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Якутии из-за природных пожаров, которые участились из-за сухих гроз и сильной жары. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава Якутии Айсен Николаев после заседания КЧС.

Николаев уточнил, что наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Майском, а также Оймяконском и Алданском районах. Сообщается, что горит свыше 61 тысяч гектаров леса.

«Дал ряд поручений. Вести постоянный мониторинг возникновения возгораний и там, где есть транспортная доступность, силами и добровольных дружин, и лесопожарных формирований в кратчайшие сроки их тушить», - завил глава региона.

Как сообщалось ранее, по данным на утро понедельника, 3 июля, в Якутии действуют 110 лесных пожаров, а также два ландшафтных.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от ущерба. Глава государства поручил правительству рассмотреть данный вопрос до 1 августа 2023 года.