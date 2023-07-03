Чернышенко: участники СВО и их дети будут приниматься в вузы на льготных условиях Фото: Николай ХИЖНЯК

Участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, будут приниматься в высшие учебные заведения на льготных условиях в 2023 году. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Помимо этого, он подчеркнул, что сейчас общее количество заявившихся абитуриентов составляет более 260 тысяч, а всего с начала кампании было подано более 660 тысяч заявлений о поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации и их семей. При этом помощь будет осуществляться не только тем, кто защищает Родину с 24 февраля 2022 года, но и тем, кто с 2014 года сражался на стороне Луганской и Донецкой народных республик.