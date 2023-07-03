Песков: договоренности по зерновой сделке сейчас не выполняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.

По словам Пескова, на данный момент обязательства по договоренности не выполняются и надежд на их выполнение до истечения срока мало.

"Пока договоренности по зерновой сделке не выполняются, надежды на их выполнение до истечения срока не так много", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее по зерновой сделке высказался также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна.