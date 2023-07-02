Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и ее необходимо расторгнуть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик считает, что ее нужно обязательно расторгнуть.

«Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она [сделка - ред.] не нужна и должна быть обязательно расторгнута», - пояснил Медведев свою позицию относительно зерновой сделки в статье для «Российской газеты».

Он уточнил, что помочь своим партнерам Россия сможет и без данного соглашения.

«А кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача», - подчеркнул зампред Совбеза.

Напомним, 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начинает задумываться о выходе из зерновой сделки. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для продления данного соглашения. Он пояснил, что обязательства перед Россией по ней так и не выполняются.

В свою очередь, о том, что Россия обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет, если действие зерновой сделки не будет продлено, говорил ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, министр подчеркнул, что экспорт зерна в России по итогам 2023 года ожидается почти на уровне 50 млн тонн. Как следствие, партнеры РФ в случае прекращения работы соглашения не пострадают.