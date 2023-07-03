Шойгу: на Украине уничтожены все 16 танков Leopard из Польши и Португалии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 3 июля, заявил об уничтожении российскими войсками танков Leopard, поставленных ВСУ странами Запада.

"ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard — 16 штук", - заявил Шойгу.

Также Сергей Шойгу заявил об уничтожении около 2,5 тысяч единиц военной техники Вооруженных сил Украины с 4 июня 2023 года.

При этом, глава Минобороны РФ отметил, что украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном направлении. Ожидания от поставленного Западом оружия можно назвать завышенными, считает Шойгу.