Минтруд РФ подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% с января 2024 Фото: Даниил ОПАРИН

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5% – до 19 242 рублей.

«Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Кроме того, Минтрудом предложено с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%: с 2025 года предлагается установиться величину этого соотношения на уровне не ниже 48%», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, повышение МРОТ позволит обеспечить рост заработных плат для 4,8 миллиона работников и станет минимальной базой для расчета выплат по больничному листу. На увеличение МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиарда.

Как писал сайт KP.RU, в июне президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года проведем будет проведена индексация МРОТ на 18,5%.