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НовостиЭкономика16 июня 2023 12:49

Путин объявил повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Россия индексирует МРОТ опережающими темпами, заявил президент на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года сообщил о темпах индексации минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в России.

- Мы продолжаем индексировать МРОТ опережающими темпами. МРОТ С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%, - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.