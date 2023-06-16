Путин объявил повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года сообщил о темпах индексации минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в России.

- Мы продолжаем индексировать МРОТ опережающими темпами. МРОТ С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%, - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.