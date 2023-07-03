Памфилова: Цифровая система «Выборы» будет готова к президентским выборам

Цифровая система «Выборы» будет готова к президентской кампании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» будет готова работе к следующей президентской кампании, заявила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова.

«У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной государственной автоматизированной системы «Выборы», – сказала она в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметила Памфилова, главное преимущество ГАС «Выборы» – ее полная автономность от глобального интернета. Это делает ее неуязвимой, подчеркнула глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова пообещала, что ЦИК сделает все возможное для подготовки выборов в четырех новых регионах России. При этом при необходимости можно будет воспользоваться правом отложить выборы в отдельных районах этих субъектов.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президентские выборы в России в 2024 году состоятся вне зависимости от внешнеполитической ситуации. По всем оценкам, в период проведения выборов главы государства ожидается кратное увеличение провокаций и попыток вмешательства извне, со стороны недружественных России государств, отметил он.