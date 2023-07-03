Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах РФ в случае ухудшения ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В случае ухудшения ситуации в новых регионах Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия имеет право отложить выборы в них. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Помимо этого она отметила, что на данный момент запустить в новых регионах электронное голосование не планировалось, поскольку это технически сложно.

Также Памфилова подчеркнула, что будущие выборы президента России, которые пройдут в 2024 году — не просто проходные, а те, от которых будет зависеть будущее целой страны.

Напомним, ранее Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов провести выборы президента России на новых территориях. При этом она добавила, для этого будут делать все возможное, чтобы вся избирательная система в новых республиках была готова к подобному.