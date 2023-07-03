Памфилова: от выборов президента России в 2024 году будет зависеть судьба мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что дальнейшая судьба не только России, но также и целого мира будет зависеть от президентских выборов следующего года.

«Это чувство патриотизма, ответственности, понимание того, что и предстоящие президентские выборы - это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед», - заявила глава ЦИК в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, 3 июля.

Памфилова также отметила, что в Центризбиркоме понимают этот факт.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи с российским лидером Памфилова также заявила, что цифровая система «Выборы» будет готова к президентским выборам, отметив также преимущество ГАС «Выборы» в полной автономности от глобального интернета.