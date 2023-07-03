Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны украинских войск в Херсонской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, было нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ в 118 районах Херсонского направления. В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28 механизированной бригады украинских войск, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе бойцы группировки «Южная» ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Артиллеристы нанесли по нему удар после разведки с дронов.