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НовостиВ мире3 июля 2023 13:08

В Польше сообщили о проблемах с ремонтом танков Leopard

Моравецкий: отсутствие запчастей мешает Польше и ФРГ начать ремонт танков Leopard
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Польше сообщили о проблемах с ремонтом танков Leopard

В Польше сообщили о проблемах с ремонтом танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава и Берлин не могут начать ремонт задействованных на Украине танков Leopard из-за нехватки запчастей. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, Варшава и Берлин на данный момент не в состоянии открыть совместный центр для ремонта танков Leopard.

«Главная проблема - нехватка запчастей для Leopard. Сложно говорить о ремонте Leopard в момент, когда не хватает запчастей … Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами довести дело до открытия такого центра ремонта Leopard», - заявил польский премьер.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 3 июля, заявил об уничтожении Вооруженными силами (ВС) России всех 16 танков Leopard, поставленных украинским войскам из Польши и Португалии.