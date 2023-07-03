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НовостиВ мире3 июля 2023 13:05

Сильно похудевший Саакашвили шокировал суд, раздевшись перед камерой

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.

Это первое в 2023 году заседание по делу о митинге 2007 года. Кроме того, политик впервые с декабря 2022 года появился на установленном в зале суда экране. Тогда рассматривалось ходатайство о его досрочном освобождении.

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи

Фото: REUTERS

Сейчас можно видеть, что Саакашвили похудел до неузнаваемости. При этом экс-президент Грузии поднял свою футболку и стал показывать, насколько он исхудал.

Напомним, в апреле этого года бывший президент Грузии заявил о приближении своей смерти из-за ухудшения здоровья, заявив, что уже сейчас умирает. Как уточнил Саакашвили, у него диагностировано свыше 20 серьезных заболеваний, которые он получил в заключении.