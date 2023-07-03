Сильно похудевший Саакашвили шокировал суд, раздевшись перед камерой

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.

Это первое в 2023 году заседание по делу о митинге 2007 года. Кроме того, политик впервые с декабря 2022 года появился на установленном в зале суда экране. Тогда рассматривалось ходатайство о его досрочном освобождении.

Истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи Фото: REUTERS

Сейчас можно видеть, что Саакашвили похудел до неузнаваемости. При этом экс-президент Грузии поднял свою футболку и стал показывать, насколько он исхудал.

Напомним, в апреле этого года бывший президент Грузии заявил о приближении своей смерти из-за ухудшения здоровья, заявив, что уже сейчас умирает. Как уточнил Саакашвили, у него диагностировано свыше 20 серьезных заболеваний, которые он получил в заключении.