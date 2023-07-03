Система ПВО сбила беспилотник над селом Борки Белгородской области Фото: REUTERS

В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», – написал он в своем Telegram-канале.

Масштаб последствий в настоящее время оценивается оперативными службами, добавил губернатор. Гладков также сообщил, что в понедельник, 3 июля, под обстрел Вооруженных сел Украины попало село Кукуевка. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрела были выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях и поврежден один автомобиль.

Как писал сайт KP.RU, накануне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа неподалеку от Белгорода. Пострадавших в результате инцидента нет.