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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:21

Система ПВО сбила беспилотник над селом Борки Белгородской области

О пострадавших пока неизвестно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Система ПВО сбила беспилотник над селом Борки Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом Борки Белгородской области

Фото: REUTERS

В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», – написал он в своем Telegram-канале.

Масштаб последствий в настоящее время оценивается оперативными службами, добавил губернатор. Гладков также сообщил, что в понедельник, 3 июля, под обстрел Вооруженных сел Украины попало село Кукуевка. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрела были выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях и поврежден один автомобиль.

Как писал сайт KP.RU, накануне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа неподалеку от Белгорода. Пострадавших в результате инцидента нет.