Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Евросоюз удвоить помощь Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Евросоюз должен удвоить помощь Украине и обеспечить ее бесперебойное финансирование в ближайшие годы, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы, создать фонд для поддержки Украины, объемом 50 миллиардов евро», – заявила она на торжественной церемонии, посвященной началу председательства Испании в Совете ЕС.

По словам главы ЕК, Брюссель должен поставить Киеву все необходимое для достижения победы в конфликте с Россией. Она призвала Испанию принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС пакта по производству боеприпасов, предусматривающего расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм в странах ЕС до миллиона единиц в год.

Напомним, ранее фон дер Ляйен сообщила, что ЕК обратилась ко всем странам Евросоюза с просьбой внести дополнительные взносы на общую сумму в 66 миллиардов евро до 2027 года, которые пойдут, в том числе на поддержку Украины.