Врач рассказала, почему при псориазе не стоит злоупотреблять загаром Фото: Иван ВИСЛОВ

Людям с псориазом не следует проводить слишком много времени на солнце, поскольку помимо положительного эффекта ультрафиолета, но чрезмерное его количество может спровоцировать ненужные для лечения новообразования. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала дерматовенеролог Анна Миченко.

Помимо людей с псориазом, даже здоровым людям стоит внимательно относиться к солнечным ваннам. Загар может приводить к обезвоживанию и развитию рака кожи. Об этом рассказала эндокринолог Эльвина Бинатова, слова которой привели на сайте телеканала 360.

Если же человек довольно сильно обгорает, то большинство людей вспоминает, что от этого может помочь сметана, однако в таком случае есть гораздо более необходимые средства, например спреи, дающие обезболивающий эффект.

Также при ожоге стоит переместиться в прохладное помещение и исключить физические нагрузки. Такие советы дал хирург Александр Гоев в разговоре с Life.ru.