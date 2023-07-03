ВСУ выпустили 12 снарядов по Курской области Фото: Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области, выпустив по нему 12 снарядов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В селе Веселое зафиксировали четыре прилета. В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания», – написал он в своем Telegram-канале.

При обстреле легкое ранение получил механизатор животноводческого комплекса, госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, в результате атаки погибло несколько животных, добавил глава Курской области.

Накануне Глушковский район Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 3 июля, в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрела были выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях и поврежден один автомобиль.