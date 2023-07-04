Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могут передать ВМФ в конце 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может быть передан ВМФ России в конце 2024 года, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные - осенью того же года», - говорится в публикации.

Отмечается, если испытания пройдут без замечаний, то корабль может быть передан флоту в конце 2024 года. Если что-то пойдет не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год

«Корабль получит абсолютно новую начинку, в частности новую палубу с трамплином, новую силовую установку, новые кабельные трассы, новую систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, новую навигационную систему», - отметил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая 2022 года единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Кузнецов» встал в док в Мурманске для проведения ремонта и модернизации. Планировалось, что авианесущий крейсер вернется на боевое дежурство в 2023 году.

22 декабря 2022 года в Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов», который находился на 35 СРЗ. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Напомним, ранее на авианесущем крейсере неоднократно происходили пожары во время ремонтных работ.

Так, 12 декабря 2019 года произошел самый серьезный пожар. С возгоранием боролись больше суток, пострадали 14 человек, двое погибли.

В январе 2021 года на авианосце тушили баллон с ацетиленом. Возгорание произошло во время газосварочных работ.

Кроме того, в октябре 2018 года затонул плавдок, в котором стоял на ремонте «Адмирал Кузнецов», а на сам корабль упал башенный кран.