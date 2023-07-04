11 человек отравились медвежатиной в Забайкалье

Минздрав Забайкалья сообщил, что число отравившихся медвежьим мясом 4 июля достигло 11 Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края, количество пострадавших от отравления мясом медведя в селе Куанда достигло 11 человек, включая двух несовершеннолетних, пишет КП-Иркутск.

По последним данным, трое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, находятся в состоянии средней степени тяжести, однако восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии. Для оказания неотложной помощи, специалисты краевой клинической инфекционной больницы проводят консультации посредством телемедицины.

Что известно об отравлении медвежатиной в Забайкалье

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного.

Отметим, что 3 июля жители села Куанда употребили в пищу мясо медведя и в результате почувствовали некоторое недомогание.

Девять пострадавших были отправлены в Каларскую центральную районную больницу. В настоящее время они находятся в местной больнице, где им проводят обследование для определения точного диагноза.

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