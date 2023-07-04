Пленный "Кракен" признался, что бойцы ВСУ боятся ездить на Leopard из-за охоты на них

Пленный "Кракен" признался, что бойцы ВСУ боятся ездить в Leopard из-за охоты на них Фото: REUTERS

Бойцы ВСУ боятся ездить на западной технике, среди которой и танки Leopard, поскольку на нее идет охота со стороны российских военных. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько.

"Я видел, как механики садились в танк, они прямо боятся туда залезать, поскольку как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки, и самолеты, абсолютно все… Танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все", - заявил пленный.

Кроме того, по его мнению, на поставленную Западом технику ведется охота у российских бойцов.

"Мы заметили, что постоянно в одну и ту же цель по направлению движения техники летело все, что только могло", - заключил Приходько РИА Новости.

Ранее 3 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении российскими войсками танков Leopard, поставленных ВСУ странами Запада.