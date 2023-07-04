Стал известен диагноз отравившихся мясом медведя в Забайкалье

Минздрав Забайкалья сообщил, что число отравившихся медвежьим мясом 4 июля достигло 11 Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что причиной отравления 11 россиян, которые попробовали мясо медведя, является заболевание трихинеллезом, вызванное паразитами.

В результате проведения проверок, специалисты управления Роспотребнадзора по региону сообщили о проведении подворового обхода. Целью данной операции является выяснение того, кто еще мог употреблять зараженное мясо.

«В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя. По результатам лабораторных исследований пострадавшим поставлен диагноз «трихинеллез», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор активно работает над установлением всех возможных случаев употребления этого продукта с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, что ранее уже сообщалось, что шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация после употребления мяса медведя, в то время как трое пострадавших остаются дома. Решено было доставить пострадавших в столицу Забайкальского края - город Читу.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Дагестане прошло мощное землетрясение, аферисты на Алтае выманили 2 миллиона рублей у пенсионера, а в Новосибирске вдова судится с поликлиникой из-за смерти мужа.