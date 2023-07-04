Белый порошок обнаружен на территории Белого дома Фото: Shutterstock

Секретная служба США изучает, как на территорию Белого дома в минувшее воскресенье, 2 июля, попал белый порошок. Предположительно, это был кокаин, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на представителя службы Энтони Гульельми и на свои источники.

«Видим желтую ленту, на которой написано "гидрохлорид кокаина"», - приводит издание слова пожарного из группы по работе с опасными веществами, который прибыл на место.

Как заявил источник газеты, это вещество дало положительный результат на кокаин, однако его содержание оказалось небольшим.

Официальный представитель Секретной службы заявил, что сейчас специалисты проводят дальнейшую проверку порошка, выясняя, каким образом он попал в Белый дом. Гульельми отметил, что после обнаружения этого вещества чиновников ненадолго эвакуировали. Президента США Джо Байдена тогда в здании не было.

Тем не менее Гульельми отказал уточнить, где именно было найдено вещество и как оно было упаковано.

Напомним, в мае этого года в контейнерах с бананами в Италии конфисковали около трех тонн кокаина. Отмечалось, что такое товар принес бы наркоторговцам доход в размере более 800 млн евро.