Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада под Мелитополем Фото: REUTERS

Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими военными медицинского склада в Акимовке под Мелитополем в Запорожской области. Об этом во вторник, 4 июля, заявили в оперативных службах региона.

Как сообщается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Акимовке во вторник, 4 июля около 10:00 по московскому времени. Обстрелу подвергся медицинский склад. Сообщается, что ранения получили четыре волонтера, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько дней назад в Мелитополе прозвучали взрывы. Об этом сообщила администрация города в субботу, 1 июля.