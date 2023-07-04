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НовостиПроисшествия4 июля 2023 8:42

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада под Мелитополем

Два волонтера находятся в тяжелом состоянии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада под Мелитополем

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ медицинского склада под Мелитополем

Фото: REUTERS

Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими военными медицинского склада в Акимовке под Мелитополем в Запорожской области. Об этом во вторник, 4 июля, заявили в оперативных службах региона.

Как сообщается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Акимовке во вторник, 4 июля около 10:00 по московскому времени. Обстрелу подвергся медицинский склад. Сообщается, что ранения получили четыре волонтера, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько дней назад в Мелитополе прозвучали взрывы. Об этом сообщила администрация города в субботу, 1 июля.