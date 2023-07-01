Взрыв прогремел в Мелитополе Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сообщает администрация города.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно сработала система ПВО», – говорится в Telegram-канале администрации.

Напомним, накануне взрывы прогремели в Киеве. По информации издания «Страна.ua», взрыв был мощным, однако воздушная тревога в городе не объявлялась. В результате инцидента в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.

В прошлую субботу, 24 июня, взрывы произошли в Одессе. Тогда в Одесской области, как и на большей части территории Украины, была объявлена воздушная тревога. В регионе были задействованы системы противовоздушной обороны.