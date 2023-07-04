"Кинопоиск" оштрафован на 1 млн рублей по делу о пропаганде ЛГБТ

"Кинопоиск" оштрафован на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 миллион рублей из-за отсутствия маркировок «18+» в ряде фильмов с ЛГБТ-сценами.

Речь идет о лентах «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Дылда», «Купе номер шесть», а также «Жадность» и «Дневник Бритжит Джонс: Грани разумного». Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о «распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

«Кинопоиск» собирается обжаловать решение суда, указывая на то, что «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». «Мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений», - приводит ТАСС заявление компании.

Напомним, в апреле этого года Роскомнадзор утвердил критерии оценки интернет-пропаганды ЛГБТ и смены пола. Среди прочего сообщалось, что будут запрещены сайты с информацией, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям.