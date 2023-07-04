Российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов около Днепра Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также 40 украинских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такое заявление во вторник, 4 июля, сделал представитель экстренных служб региона.

«Российская артиллерия группировки „Днепр“ продолжает уничтожать важные объекты противника. На правобережной части Херсонской области был уничтожен склад ГСМ, а также пункт временной дислокации боевиков ВСУ», - сказано в заявлении представителя экстренных служб, который также отметил, что свыше 40 украинских военных были ликвидированы.

Напомним, днем ранее, 3 июля, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки пересечь Днепр у Антоновского моста