Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Зарему Мусаеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ахматовский районный суд Грозного во вторник, 4 июля, вынес приговор в отношении жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. Она получила 5,5 лет колонии общего режима.

«Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - цитирует судью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году. Позднее она сама стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Сайт KP.RU писал, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики для прояснения ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном. По данным Москальковой, они прилетели на оглашение приговора по делу Мусаевой, на них напали в аэропорту.