Столтенберг заявил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года», - заявил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг, который находится на своем посту с 2014 года и срок полномочий которого истекает 30 сентября 2023, в феврале заявлял, что не собирается в очередной, четвертый раз продлевать срок полномочий.

За год до этого правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка королевства. Однако, как отмечалось сообщалось, этот пост он сможет занять только после ухода с должности генсека Североатлантического альянса.