Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества

Членство в ШОС даст Ирану условия для укрепления безопасности, обеспечения независимости и развития экономики, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, сообщает секретариат ШОС. Решение о принятии республики в состав организации было принято на 23-м саммите под председательством Индии. Таким образом, Иран стал девятым членом объединения.

Членство в ШОС даст Ирану условия для укрепления безопасности, обеспечения независимости и развития экономики, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва сделает все для того, чтобы Иран стал полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества. Исламская республика подписала меморандум об обязательствах участника ШОС на саммите в Самарканде в сентябре 2022 года.

Напомним, ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Первыми членами организации стали Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в ШОС вступили Индия и Пакистан.