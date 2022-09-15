Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что страна делает все для того, чтобы Иран стал полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе переговоров с иранским главой Ибрахимом Раиси в четверг, 15 сентября 2022 года.

Путин также добавил, что на следующей неделе в Иран направится российская делегация, в которую войдут представители 80 крупных компаний.

Напомним, подробности переговоров лидеров Российской Федерации и Ирана можно узнать в онлайн-трансляции на сайте KP.RU.

Напомним, Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Узбекистане страна подписала меморандум об обязательствах участника организации.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ШОС не является военной организацией, и в дальнейшем подобная роль для нее не рассматривается.