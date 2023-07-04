Лидеры стран ШОС запустили процедуру вступления Белоруссии в организацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию.

Подписание состоялось на 23 саммите ШОС под председательством Индии. Таким образом, страны организации запустили процедуру присоединения Белоруссии к ШОС. На этот саммит республика была приглашена в качестве наблюдателя.

Ранее в Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что страна уже в обозримой перспективе сможет стать полноправным членом ШОС.

Президент России Владимир Путин по время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит во вторник, 4 июля, заявил, что РФ выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС.

Как писал сайт KP.RU, членом ШОС официально стал Иран. Как заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, вступление в ШОС даст стране условия для укрепления безопасности, обеспечения независимости и развития экономики.