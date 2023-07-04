Курс евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 98 рублей, что произошло впервые с 29 марта прошлого года.

Сейчас европейской валюты расчетами «завтра» вырос на 1,35 рубля – до 97,99 рубля, а за несколько минут до этого евро поднялся до уровня 98,01 рубля.

Курс доллара также увеличился – до 89,83 рубля (рост на 1,13 рубля). Юань вырос на 23 копейки – до 12,41 рубля.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев допустил, что несмотря на серьезный рост курсов доллара и евро на этой неделе, скорее всего, падение американской и европейской валют начнется уже со следующей недели из-за планов Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки, а также периода уплаты налогов.