Путин выразил уверенность, что Россия одержит победу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия одержит победу. Об этом российский лидер в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС во вторник, 4 июля.

«Уверен, что мы победим», - заявил заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан в завершение своего выступления.

«Семен Алексеевич, в этом сомнений нет», - отметил российский лидер, отвечая на заявление заместителя главы правительства региона.

Напомним, еще в январе этого года Путин заявил, что победа нашей страны в специальной военной операции неизбежна. Как писал сайт KP.RU, глава государства отметил тогда, что такому процессу способствуют единство и сплоченность народа, а также мужество и героизм российских бойцов.