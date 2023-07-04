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НовостиПолитика4 июля 2023 13:19

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин назвал очень хорошим исторически низкий уровень безработицы в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Безработица в России находится на историческим низком уровне, это очень хороший показатель, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это очень хорошо – самый низкий показатель по безработице. 73,4 миллиона человек у нас работают, безработными числятся 2,4 миллиона. Исторический минимум», – сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что уровень безработицы в стране составляет сейчас 3,2%.

Как писал сайт KP.RU, в июне Путин на пленарной сессии ПМЭФ в Санкт-Петербурге отмечал, что безработица в России в настоящее время находится на уровне 3,3%, что на тот момент было историческим минимумом. Он также подчеркнул, что инфляция находится близко к рекордно низким показателям – 2,9%.