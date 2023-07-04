Истребитель МиГ-31 разбился во время учебного полета на Камчатке

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в Камчатском крае, сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ) России.

«При выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

В настоящее время на место крушения направлены поисково-спасательные силы ТОФ, идет поиск экипажа боевого самолета.

Напомним, ранее истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае. Самолет потерпел крушение сразу после вылета.